Балтийский мост
Тема пятой передачи – интеграция. Что упустили и чего достигли страны Балтии на пути сближения разных этнических групп, проживающий в наших странах? "Балтийский мост" в 14:05.
Эксперты:
- Эстония – Евгений Криштафович, директор Центра европейских инициатив.
- Литва – Татьяна Михнёва, директор Фонда русской культуры Литвы и председатель Координационного совета русских общественных организаций Литвы.
- Латвия – Александр Мирлин, член президентского совета по вопросам национальных меньшинств.
В студии Радио 4 в Таллинне – Илья Бань. Из Риги – Константин Казаков. Из Вильнюса – Владимир Водо.
Список музыки
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