Балтийский мост
Тема четвертой передачи – Rail Baltic – проект строительства новой железной дороги, которая соединит балтийские столицы с восточной и центральной Европой. “Балтийский мост” в 14:05.
Эксперты:
• Эстония – председатель профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров.
• Литва – директор ЗАО "Rail Baltica Statyba" Дайнюс Будрис.
• Латвия – депутат парламента Сергей Потапкин, член комиссии по долгосрочному развитию.
В студии Радио 4 в Таллинне – Илья Бань. Из Риги – Константин Казаков. Из Вильнюса – Владимир Водо.
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