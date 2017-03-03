Радиомост: Эстония – Латвия – Литва. Обсуждение проблем, актуальных для трех государств Балтии и обмен опытом. "Балтийский мост" в 14:05.

Тема третьей передачи – “Туристический потенциал стран Балтии”. О сходствах и различиях в туристической сфере наших стран.

Эксперты:

• Эстония – член правления союза турфирм Эстонии Дайзи Ярва;

• Латвия – представитель рижского агентства по развитию туризма Иева Ласмане.

В студии Радио 4 в Таллинне – Илья Бань. Из Риги – Константин Казаков. Из Вильнюса – Владимир Водо.