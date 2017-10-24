Мари Вельмет

Не стало Мари Вельмет. Нашей Мари... Человека огромной души и несгибаемой воли. Человека, создавшего "Радио 4" и руководившего им 24 года. Человека, в которого верили, которого любили и уважали, за которым шли. Наша удивительная Мари была сильным руководителем, но при этом чутким и отзывчивым человеком. В её большом сердце находилось место для всех. Любые слова кажутся сегодня пустыми, наша утрата слишком велика, чтобы описать её.

Покойтесь с миром, наша дорогая Мари! Вы навсегда останетесь жить в наших сердцах.