Таллиннскому рок-клубу – 30 лет. Анатолий Белов о прошлом и будущем. DEMO в 16:05.

В этом месяце Таллиннский рок-клуб отмечает свое 30-летие. Эта неформальная организация напрямую связана с фестивалем Rock 'N' Ball, и огромное количество местных музыкантов начинали свой творческий путь с мероприятий, организованных под эгидой клуба. Празднование юбилея намечено на 27-ое число, в концерте примут участие многие старожилы эстонской сцены.

В этом выпуске DEMO мы вспомним яркие моменты дней минувших и поговорим о предстоящем с основателем Таллиннского рок-клуба, музыкантом и радиоведущим – Анатолием Беловым.

Автор и ведущий — Дмитрий Микрюков.