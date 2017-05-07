Таллиннский семейный дуэт "Пара Тайн" исполняет качественную поп-музыку с легким налетом рэпа. Примерно два года назад Ангелина и Александр уже заходили к нам в гости. За это недолгое время музыканты смогли записать немало композиций, дать ряд концертов в Эстонии и России и даже пожить некоторое время в Санкт-Петербурге.

О своих творческих свершениях расскажут участники дуэта "Пара Тайн" — Ангелина и Александр Богуцкие.

Автор и ведущий — Дмитрий Микрюков.