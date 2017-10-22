Молодой эстонский певец Эгерт Коска, известный также по сценическому имени Ko$-ka, ещё только делает первые шаги по своему творческому пути, однако уже весьма уверенные.

Относительно недавно певец начал сотрудничать с агентством MJ Production, что принесло значимые результаты. Буквально в этом году он записал несколько песен, и выложенные в интернет видеоролики на эти композиции быстро набрали внушительное для местного артиста количество просмотров. Молодой певец успел выступить на одной сцене с такими известными исполнителями, как Макс Барских, группа "Серебро" и Artik & Asti.

На этой неделе Ko$-ka добрался до студии Радио 4, специально для того, чтобы принять участие в очередном выпуске передачи DEMO.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.