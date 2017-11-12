Таллиннский рок-затейник Виталий Соловьёв в среде местных поклонников тяжёлой музыки известен в первую очередь как лидер и основатель группы Un-Real. Однако вторая его ипостась – это литература. Как в песнях Виталия, так и в его рассказах можно практически всегда обнаружить либо долю чёрного юмора, любо очень колоритных героев, прототипами которых нередко становятся реальные, исторические личности.

Если выражаться образно, то на сцене Виталий Соловьёв – шокирующий рокер в духе Элиса Купера, а в литературе – мистик Стивен Кинг. Буквально на днях в Санкт-Петербурге вышел первый сборник рассказов Виталия. Об этой книге, а также о деятельности группы Un-Real и пойдёт речь в этом выпуске передачи DEMO.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.