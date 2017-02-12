На следующей неделе российский рок-музыкант Андрей Князев выступит в Таллинне со своим коллективом "КняZz". Известность пришла к Андрею после того, как он со своим приятелем Михаилом Горшенёвым основал легендарную группу "Король и Шут", для которой Андрей написал львиную долю текстов и оформил обложки самых знаковых альбомов.

Андрей расскажет о специфике питерской сцены 90-х годов, о нюансах своего творчества и главное – как ему удалось создать самую известную рок-группу России первой половины 00-х годов.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.