DEMO
Андрей Князев. Специфика питерской сцены 90-х, нюансы творчества, группа “Король и Шут”. DEMO в 16:35.
На следующей неделе российский рок-музыкант Андрей Князев выступит в Таллинне со своим коллективом "КняZz". Известность пришла к Андрею после того, как он со своим приятелем Михаилом Горшенёвым основал легендарную группу "Король и Шут", для которой Андрей написал львиную долю текстов и оформил обложки самых знаковых альбомов.
Андрей расскажет о специфике питерской сцены 90-х годов, о нюансах своего творчества и главное – как ему удалось создать самую известную рок-группу России первой половины 00-х годов.
Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.
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