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DEMO

Cегодня 09.04.2017
Передача: Demo

Tallinn Music Week: кульминационный день. Интервью с гостями Таллинна и местными музыкантами. DEMO в 16:05.

Неделя, на которой в этом году март уступил место апрелю, памятна самым ярким музыкальным событием нашей столицы – фестивалем Tallinn Music Week. Музыкальная часть недельного фестиваля продлилась три дня, с 30 марта по 1 апреля.

В этом выпуске передачи вместе с автором и ведущим Дмитрием Микрюковым мы проживем кульминационный день – последний. Почувствуем атмосферу клубов и необычных концертных площадок. Прозвучат интервью с гостями Таллинна и местными музыкантами. В поле зрения передачи попали: исполнительница известного хита "Экспонат" группы Ленинград Алиса Вокс, необычная, но предельно искренняя певица Ива из московского коллектива IVATU и местные музыканты Александр и Дмитрий из столичной банды Kaschalot.

Список музыки
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