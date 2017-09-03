Белорусский певец Юрий Яковлев своё детство и юность провёл в Таллинне, но со временем обрёл новый дом в Гомеле. Однажды музыкант даже получил предложение участвовать в известном вокально-инструментальном ансамбле "Сябры".

На этот раз Юрий Яковлев вернулся в близкую по душе Эстонию с концертами и заглянул к нам на радио. Певец расскажет о своей жизни и творчестве, а также исполнит под гитару пару песен, в том числе и о наступившей осени.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.