Героем этого выпуска передачи стал приверженец рэпа и хип-хоп культуры – Ник Бамба. Он родился в Ида-Вирумаа и несмотря на то, что со временем перебрался в столицу, специфика родного региона оставила след в его творчестве. Это с легкостью можно прочувствовать, посмотрев видео-клипы, которые уже имеют не мало просмотров.

Ник Бамба или просто Никита – многогранный и талантливый человек, и в этот раз мы заострим внимание на его последних композициях.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.