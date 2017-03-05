На следующей неделе заканчивается срок подачи заявок на участие в конкурсе авторской песни "Поэт Поёт", который пройдёт в Тарту 18 марта. Идея проекта – дать возможность местным авторам, пишущим и поющим на родном языке, получить профессиональную квалификацию и возможность творческого развития. Председателем компетентного жюри является известный певец Тынис Мяги. О том, кто и как может принять участие в конкурсе, а также подробнее о его концепции расскажет одна из устроителей Анаит Месропян. Автор и ведущий передачи Demo – Дмитрий Микрюков.