В первом октябрьском выпуске передачи Demo состоится премьера новой песни коллектива Svjata Vatra. Эта украинско-эстонская фолк-группа имеет немало поклонников как в нашей стране, так и за рубежом. Во многом успеху ансамбля поспособствовала напористость и железная воля его лидера – Руслана Трочинского. Музыкант всегда полон новых идей и творческого энтузиазма.

В это воскресенье в передаче DEMO Руслан поделиться самыми свежими новостями, даст несколько советов молодым музыкантам и предложит на суд общественности свою новую композицию.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.