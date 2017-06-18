Mustelide – "электронная принцесса из Минска". Притягательный электропоп с весьма необычными текстами. DEMO в 16:05.

Героиня выпуска – "электронная принцесса из Минска". Певица и мультиинструменталистка Наталья Куницкая в достаточно широких кругах известна по псевдониму Mustelide. Окруженная атрибутами синтетического звука разного калибра она исполняет достаточно притягательный электропоп с весьма необычными текстами.

Недавно Mustelide выступала в одном из таллиннских клубов, а накануне концерта заглянула в студию Радио 4, где поделилась тонкостями своего творчества с Дмитрием Микрюковым – автором и ведущим передачи DEMO.