DEMO
Настя Крейсон. Премьера новой песни. DEMO в 16:35.
Открываем год вместе с искренней и душевной Настей Крейсон. Ее любит публика, пресса и организаторы концертов. В конце минувшего года Настя выступила во Франции, где слушатели, не понимающие ни слова по русски, очень тепло ее приняли. Также накануне праздников певица вновь появилась в эфире телеканала ETV+.
В первом в 2017 году выпуске передачи DEMO состоится премьера новой песни Насти Крейсон.
Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.
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