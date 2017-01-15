Открываем год вместе с искренней и душевной Настей Крейсон. Ее любит публика, пресса и организаторы концертов. В конце минувшего года Настя выступила во Франции, где слушатели, не понимающие ни слова по русски, очень тепло ее приняли. Также накануне праздников певица вновь появилась в эфире телеканала ETV+.

В первом в 2017 году выпуске передачи DEMO состоится премьера новой песни Насти Крейсон.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.