Героем первого ноябрьского выпуска передачи Demo станет живая легенда русского рока. Юрий Наумов – российский гитарист-виртуоз, композитор и поэт. Родился музыкант в Свердловске (ныне Екатеринбург), впервые начал писать свои собственные песни в Новосибирске, где познакомился с будущими участниками группы "Калинов мост". В 80-ые годы Юрий Леонидович перебрался в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Наш гость был свидетелем рождения русского рока, когда на сцену выходили "Зоопарк", "Аквариум" и "Кино", а сам Юрий Наумов принимал участие в записи акустического концертника группы "Алиса". Сольно и при поддержке своего коллектива "Проходной двор" выступал на фестивалях Ленинградского рок-клуба. В начале 90-х музыкант покинул родину и переехал жить в Нью-Йорк, где его заслуги тоже были оценены по достоинству. Журналы The New York Times и The New Yorker окрестили Юрия "Человеком-оркестром", который на одном инструменте играет так, будто одновременно звучат как минимум 3 гитары – бас, ритм и соло. Пасмурной осенью 2017-го года Юрий Наумов выступил в Таллинне, а после концерта заглянул к нам на передачу.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.