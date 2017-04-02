Tornado Kid. О различиях и сходствах музыкальных жизней Таллинна и Санкт-Петербурга. DEMO в 16:35.

Таллиннская неделя музыки (Tallinn Music Week) вновь порадовала жителей города и гостей столицы целой массой разного рода мероприятий. Но не прекратили свою деятельность и не связанные с фестивалям заведения.

С концертами нашу страну посетила группа Tornado Kid из культурной столицы России. Несмотря на небольшой срок существования коллектива, музыканты смогли уже достичь определенных высот и даже сформировать свою аудиторию. О различиях и сходствах музыкальных жизней Таллинна и Санкт-Петербурга, а также о творчестве в целом пообщаемся с Дмитрием — фронтменом группы Tornado Kid.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.