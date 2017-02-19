Rattler: яркие выступления, серьезный подход к звуку и глубокая концепция творчества. DEMO в 16:35.

Существующий уже более четверти века таллиннский коллектив Rattler известен в среде местных поклонников тяжелой музыки уже только за количество побывавших в его составе именитых музыкантов. Помимо прочего, группа памятна яркими выступлениями, серьезным подходом к звуку и глубокой концепцией творчества.

В этом выпуске передачи вместе с участниками коллектива Rattler Русланом, Сергеем и Ильей мы вспомним местную сцену минувших лет и пообщаемся о предназначении музыканта.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.