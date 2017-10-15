В этом году таллиннская регги-группа MostBand отмечает 15 лет. За это время банда стала популярной в определённых кругах местных слушателей, а некоторые песни, такие как "Пешком в Ласнамяэ", "Мама, я полюбила растамана" и Puhkus, можно сказать, стали народными.

На самом деле, по словам основателя и лидера группы – поющего гитариста Ильи Соловьёва, дату можно назвать условной, поскольку с момента появления идеи создания команды и образования постоянного состава прошло неопределённое количество времени. Однако именно в этом октябре MostBand выпустили альбом-сборник песен, записанных в разные годы, и для того чтобы презентовать пластинку, Илья Соловьёв пришёл к нам в гости.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.