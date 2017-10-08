В повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" бог Янус из древнеримской мифологии превратился в загадочную фигуру директора института, единого в двух лицах. В одном лице он жил, как и все остальные люди, из прошлого в будущее, а "второе лицо" возникло после того, как в будущем он поставил удачный эксперимент и начал жить из будущего в прошлое.

Героя этого выпуска DEMO зовут Даниил, и его группа Neon Noir уже появлялся в нескольких передачах. Музыкант имеет ряд альтер эго, и на этот раз мы заострим внимание на ещё двух его проектах – Danny Eel и Green Regime, творчество которых отдаёт знакомыми мелодиями из прошлого, но звучит современно.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.