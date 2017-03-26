В последнее воскресенье первого месяца весны речь в передаче Demo пойдет о молодых местных музыкантах. Кто-то из них ещё даже учится в школе, а кто-то совсем недавно начал взрослую жизнь.

Участники трех таллиннских рок-групп – Breaking Waves, Monkey Squad и Nebo-Zemlya – расскажут о первых успехах и поражениях, поведают на всю Эстонию о своем творчестве и раскроют свои планы.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.