Спустя два года к нам в гости вновь заглянул певец Сергей Сумин. Несколько лет назад он твердо заявил о себе в интернете, где видео на его композиции набирали массу просмотров. За это время Сергей записал альбом, сейчас работает уже над вторым, периодически дает концерты и тесно общается с талантливыми композиторами и поэтами.

О своих новых творческих свершениях в этом выпуске передачи расскажет сам певец. Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.