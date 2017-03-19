Рэп-тандем "БИТ+" о последних достижениях и о современной творческой жизни в Нарве. DEMO в 16:35.

Спустя несколько лет к нам в гости вновь заглянули участники нарвского рэп-тандема "БИТ+". Стас Сорокин и Дмитрий Медведев за последние годы успели записать целый ряд новых композиций, снять несколько видеоклипов и дать серию концертов.

В этом выпуске передачи рэперы из Ида-Вирумаа поведают о своих последних достижениях и расскажут немного о современной творческой жизни в Нарве.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.