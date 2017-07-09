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Ёлка. Ряд примечательных подробностей творческой жизни. DEMO в 16:05.
На это неделе в Таллинне выступила популярная певица Ёлка (Елизавета Иванцив). На кануне концерта она дала Радио 4 эксклюзивное интервью, в котором поведала ряд примечательных подробностей свой творческой жизни.
В специальном выпуске передачи DEMO любимая критиками и публикой певица, помимо прочего, расскажет, как она работает в студии и на сцене, кто повлиял на неё как на артиста и человека. В это воскресенье мы узнаем, каких жизненных принципов придерживается Ёлка, хиты которой заполонили эфиры сотен радиостанций.
Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.
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