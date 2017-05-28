Вновь прийти к нам в гости изъявил желание Алексей Ракута — таллиннский музыкант с очень насыщенной творческой биографией. Он по прежнему с открытой душой дарит свое творчество всем, кто пожелает. Тексты песен, или стихи, ему как и раньше пишет Владимир Булгаков — местный поэт, лауреат ряда литературных конкурсов.

Алексей Ракута и Владимир Булгаков сочинили и записали в студии несколько новых композиций, которыми теперь искренне хотят поделиться и с нами.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.