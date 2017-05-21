Таллиннская группа Un-Real под руководством видного деятеля местной сцены Виталия Соловьёва буквально балансирует от одного значимого события к другому. Недавно музыканты коллектива вернулись из Санкт-Петербурга, где получили партию дисков "A Tribute to АВГУСТ – 33". Этот долгожданный сборник – посвящение героям советского хэви, в создании которого Un-Real приняли непосредственное участие. Вернувшись из культурной столицы России, музыканты сразу принялись готовиться к выступлению на юбилее Таллиннского рок-клуба.

За неделю до концерта Виталий пришел к нам в гости, чтобы рассказать о предстоящем выступлении и новом релизе, пополнившем дискографию группы Un-Real.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.