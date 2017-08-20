Клим и Антон из таллиннской группы Nebo-Zemlya продолжают свои исследования психоделической музыки и тонкой материи человеческого мировосприятия. Как и прежде, к творчеству они относятся предельно искренне и местами с присущим молодым музыкантам максимализмом. На этот раз мы поговорим с Климом и Антоном о творческом окружении, о жанровых границах и последних свершениях коллектива Nebo-Zemlya.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.