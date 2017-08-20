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Nebo-Zemlya. О творческом окружении, жанровых границах и последних свершениях коллектива. DEMO в 16:05.
Клим и Антон из таллиннской группы Nebo-Zemlya продолжают свои исследования психоделической музыки и тонкой материи человеческого мировосприятия. Как и прежде, к творчеству они относятся предельно искренне и местами с присущим молодым музыкантам максимализмом. На этот раз мы поговорим с Климом и Антоном о творческом окружении, о жанровых границах и последних свершениях коллектива Nebo-Zemlya.
Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.
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