В конце первой недели октября город Тарту вновь захлестнёт волна приятных сердцу мелодий и композиций с удивительно чуткими и нежными словами. Там состоится восьмой фестиваль авторской песни "Музыка листопада". Бессменный устроитель и идеолог этого действа Людмила Месропян каждый год скрупулёзно относится к организации фестиваля, который уже давно признан многими именитыми представителями жанра.

В этом выпуске передачи мы вновь пообщаемся с Людмилой о её драгоценном детище.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.