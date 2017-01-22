Луиза Валентович, она же – Liz Project, уже долгие годы не оставляет попыток завоевать внимание широких масс слушателей. Она не утрачивает своего оптимизма и при помощи друзей из разных стран по интернету записывает новые песни и снимает клипы.

Помимо прочего, в этом выпуске Луиза расскажет о тонкостях своего творчества и о том, как можно заниматься музыкой, не имея финансовой свободы.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.