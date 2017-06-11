Demo. Эпидемия, Александр Маршал, КняZz

На этот раз передача будет посвящена известным, российским музыкантам, которые побывали в гостях у Demo в минувшем сезоне. Лидер коллектива "Эпидемия", поведает как им удалось заслужить признание в среде поклонников жанра фэнтези как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Тонкостями московской, творческой жизни поделиться популярный российский певец, бас-гитарист, автор песен — Александр Маршал. Ну а Андрей Князев из Санкт-Петербурга, расскажет как ему удалось создать легендарную группу "Король и Шут". Автор и ведущий передачи Demo – Дмитрий Микрюков.