На этот раз передача будет посвящена известным российским музыкантам, которые побывали в гостях у DEMO в минувшем сезоне. Лидер коллектива "Эпидемия" поведает, как им удалось заслужить признание в среде поклонников жанра фэнтези как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Тонкостями московской творческой жизни поделится популярный российский певец, бас-гитарист, автор песен Александр Маршал (на фото). Ну а Андрей Князев из Санкт-Петербурга расскажет, как ему удалось создать легендарную группу "Король и Шут".

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.