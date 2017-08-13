Считается, что в рок-группах лидером является тот, чьё лицо наиболее часто освящается сценическим прожектором, а именно – вокалист. Однако в воскресенье, 13 августа, основными героями передачи Demo станут шестиструнные мастера – гитаристы, которые являются не только авторами композиций, но и духовными наставниками своих коллективов. О своём творчестве расскажут: Виталий Винкель (на фото) – основатель проекта Vinkel, Владимир Франк – лидер группы Overdrive и Сергей Шарап – создатель рок-дуэта Sharap.

Автор и ведущий передачи Demo – Дмитрий Микрюков.