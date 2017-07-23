Andy Malex – это одно из альтер эго нашего героя, которого в бренном мире зовут Максим. 10 лет назад в родном Кохтла-Ярве вместе с друзьями он основал собственный лейбл, ориентированный на электронную музыку. Максим прекрасный звукоинженер и саундпродюсер, он буквально осязает звуки. Работал с многими артистами разных жанров и направлений, создал массу примечательных ремиксов. Он не оставил и свое авторское творчество и периодически под псевдонимом Andy Malex выпускает новые композиции.

Парочку новых треков Максим принес и к нам в студию. Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.