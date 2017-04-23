DEMO
Группы ближнего зарубежья. Россияне "Поморы Band", литовская группа "Спички" и латыши The Twins Peek. DEMO в 16:05.
На адрес электронной почты передачи пришло письмо от коллектива из Санкт-Петербурга – фолк-рок группы "Поморы Band". Оказывается, Радио 4 можно слушать в России в городе Сланцы. По заверению участников ансамбля, когда они приезжают в этот город, всегда слушают нашу радиостанцию и передачу Demo. Это сообщение сподвигло сделать выпуск о группах из ближнего зарубежья.
Помимо "Поморы Band", также прозвучат литовская группа "Спички" и латыши The Twins Peek.
Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.
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