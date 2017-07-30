На этой неделе город Вильянди погрузился в пучину звуков народных инструментов и приятных напевов. Проходящий там ежегодный фестиваль фольклорной музыки так или иначе оставил след во многих областях культурной жизни страны. В последнем в июле выпуске передачи DEMO принимают участие местные фолк-музыканты. Руслан Трочинский – лидер группы Svjata Vatra, завсегдатай Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки, дуэт "Решето", в песнях которого особое место занимает русская гармонь, и Ирина Печегина – солистка коллектива Yucca, которому покровительствует сказочная птица Гамаюн.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.