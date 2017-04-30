Рок-формация Constantine из города Палдиски — это сайд-проект вокалиста Overdive – одной из древнейших местных русскоязычных групп. Мультиинструменталист Константин Бай (на фото справа) в собственной студии записывает композиции, автором которых является его друг и соратник по ансамблю Overdive — гитарист Владимир Франк (на фото слева).

Об остальном расскажут сами музыканты.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.