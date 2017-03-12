Несмотря на то, что ещё только начало весны, для местного музыканта и композитора Александра Жеделёва год уже выдался насыщенным и ярким. Во-первых, Александр принял участие в полуфинале конкурса Eesti Laul в качестве члена жюри. Во-вторых, в рамках фестиваля Tallinn Music Week он организовывает своё культурно-развлекательное мероприятие или шоукейс в Русском театре, где сам служит музыкальным руководителем. И самое главное – в свет вышла его первая авторская пластинка. Вот именно на ней, а также на фестивале Tallinn Music Week мы заостримвнимание в беседе с Александром Жеделёвым.

Автор и ведущий передачи Demo Дмитрий Микрюков.