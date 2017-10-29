"Мираж": о тонкостях творческой жизни одной из самых известных групп постсоветского пространства. DEMO в 16:05.

Этот выпуск передачи будет не совсем обычным. Неделю назад в Таллинне выступила легендарная сначала советская, а ныне российская группы "Мираж". Накануне концерта основная часть коллектива посетила Радио 4 для того, чтобы дать эксклюзивное интервью и рассказать о тонкостях творческой жизни одной из самых известных музыкальных групп постсоветского пространства.

В пропитанной ностальгией беседе приняли участие: очаровательная солистка Екатерина Болдышева, гитарист-виртуоз Алексей Горбашов и композитор, автор множества хитов 80-х и 90-х годов Андрей Литягин.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.