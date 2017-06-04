В первом летнем выпуске передачи Demo подведем итоги минувшего сезона. Вспомним выпустивших свой дебютный альбом меланхоликов, размышляющих о жизни, — Rainday Station. Вновь послушаем интервью с участниками проекта Nika (на фото), появление которого стало одним из самых ярких событий на местной сцене в минувшем 2016 году. А также о записи своего нового студийника расскажут местные звезды тяжелой музыки Freakangel.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.