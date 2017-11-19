На этот раз к нам в гости заглянула группа из Нью-Йорка Mad Meg. В их песнях, которые звучат достаточно оригинально, прослеживается влияние "грязного реализма" Чарльза Буковски и балканский саунд других американских музыкантов-выходцев с постсоветского пространства – Gogol Bordello. Каждый из участников довольно внушительного состава Mad Meg – цельная и интересная личность, а в целом в коллективе витает атмосфера беззаботного сарказма. Даже в обычной беседе с музыкантами трудно догадаться, где правда, а где шутка, не говоря уже о необычных песнях группы.

Неделю назад Mad Meg посетили Эстонию с концертами, и заглянули для "светской беседы" к нам на передачу.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.