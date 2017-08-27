Последний выпуск уходящего лета 2017-го года скрасит очаровательная победительница конкурса "Голос Балтии" Ника Прокопьева. В прошлом году певица заходила к нам в гости в качестве участницы дуэта Nika Project, который сформировала вместе Александром Жеделёвым. На этот раз Ника расскажет о своих минувших странствиях, новых песнях и разного рода международных конкурсах, в которых ей довелось поучаствовать.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.