Cuba, Vavilon и Vulgari Moribus. Так звучит нарвский рок. DEMO в 16:05.

В первом августовском выпуске передачи мы услышим, как звучит нарвский рок. Все коллективы, о которых пойдет речь, так или иначе связанны с третьим по численности населения городом Эстонии, весьма богатым своими талантами.

В этом выпуске DEMO будут задействованы легенды нарвской рок-сцены – группы Cuba и Vavilon, а также относительно молодой коллектив Vulgari Moribus.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.