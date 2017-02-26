По традиции, в последнее воскресенье февраля прозвучат композиции на эстонском языке в исполнении близких друзей передачи Demo."Demo" в 16:35.

По традиции, в последнее воскресенье февраля прозвучат композиции на эстонском языке в исполнении близких друзей передачи Demo. Свой новый проект, Trio Romansid, представит лидер фолк-рок группы Svjata Vatra – Руслан Трочинский. Прозвучит свежая песня популярной певицы Тани Михайловой и одна из последних композиций нашего старого знакомого Артёма Савицкого.

Автор и ведущий передачи Дмитрий Микрюков.