Музыканты-одиночки – им легче самим посидеть несколько часов у компьютера, чем объяснять другим, что нужно играть.

Основатель таллиннского синти-поп проекта Maruta – музыкант, композитор и саунд-продюсер Дмитрий Марута. Певица и мультиинструменталистка Наталья Куницкая в достаточно широких кругах известная под псевдонимом Mustelide. Andy Malex – одно из альтер эго нашего героя, которого зовут Максим.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.