Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1923 и 1924. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1923
- 8-ой певческий праздник – первый певческий праздник ЭР
- Вопрос о преподавании богословия в школах
- Политический кризис, выборы нового парламента
- Подписан торговый договор с Германией
- Эстонско-российская торговая палата
- Открывается нынешняя 21-я начальная школа
- Построен таллиннский ипподром
- 1-ый выпуск таллиннского техникума
- Железнодорожный мост через Нарову
- Зарегистрирован устав эстонского олимпийского комитета
- Первый раз в суде адвокатом выступила женщина
- Умер в Бразилии помещик Николай фон Гленн
- Реки вышли из берегов
- Регулярное авиасообщение с Хельсинки
- Пароходное сообщение с Францией
1924
- Олимпийские игры
- Скандал – преступный мир напал на канцелярию суда
- Попытка коммунистического переворота
- Закон о морском образовании
- Эмиграция адмирала Питка
- Открывается консульство Эстонии в Америке
- 50-летие К. Пятса
- Санирование экономики (Отто Штрандман)
- Закон о библиотеках – создано 736
- Эстония заложила основы своей будущей кроны
- Памятник Ю. Лииву
- 1-ый певческий праздник сету
- Электропоезд Таллинн-Пяэскюла
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
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