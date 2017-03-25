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Четыре времени века

Cегодня 25.03.2017
Передача: Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1923 и 1924. "Четыре времени века" – в 14:05.

В этом сюжете:

1923

  • 8-ой певческий праздник – первый певческий праздник ЭР
  • Вопрос о преподавании богословия в школах
  • Политический кризис, выборы нового парламента
  • Подписан торговый договор с Германией
  • Эстонско-российская торговая палата
  • Открывается нынешняя 21-я начальная школа
  • Построен таллиннский ипподром
  • 1-ый выпуск таллиннского техникума
  • Железнодорожный мост через Нарову
  • Зарегистрирован устав эстонского олимпийского комитета
  • Первый раз в суде адвокатом выступила женщина
  • Умер в Бразилии помещик Николай фон Гленн
  • Реки вышли из берегов
  • Регулярное авиасообщение с Хельсинки
  • Пароходное сообщение с Францией


1924

  • Олимпийские игры
  • Скандал – преступный мир напал на канцелярию суда
  • Попытка коммунистического переворота
  • Закон о морском образовании
  • Эмиграция адмирала Питка
  • Открывается консульство Эстонии в Америке
  • 50-летие К. Пятса
  • Санирование экономики (Отто Штрандман)
  • Закон о библиотеках – создано 736
  • Эстония заложила основы своей будущей кроны
  • Памятник Ю. Лииву
  • 1-ый певческий праздник сету
  • Электропоезд Таллинн-Пяэскюла

Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.

Список музыки
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