Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1975 и 1976. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1975
- cмерть и похороны П. Кереса и Г. Отса
- закрывается лаборатория социологии ТГУ
- "Свободная Европа" и "Радио Свобода" начинают вещание на эстонском языке
- Таллинн – 400 000 человек
- 160 совхозов и 199 колхозов
1976
- началось строительство олимпийских объектов
- похороны Отто Тифа
- недовольства студентов ТГУ
- трагедия в Летипеа, недалеко от Кунда
- 30 июля умер Валдо Пант
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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