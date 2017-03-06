Четыре времени века 03

Четыре времени века 03

Два года прошедшего века. В этом сюжете: 1919 Война после войны - бои Освободительной войны. Год перехода от войны к миру 3 апреля в Таллинне основали военную школу 24 февраля годовщина Эстонии, создание Эстонского Банка, учрежден орден Креста Свободы 5-7 апреля избран учредительный совет из 120 депутатов, которые стали и первым правительством 23 апреля - первый парламент Эстонии 23 июня победа под Цесисом (Вынну) - День Победы Тартуский университет - университет эстонской республики 28 сентября - высшая художественная школа в Таллинне (впоследствии - Эстонская художественнная академия) 1920 Год мира Тартуский мирный договор (январь) Тиф, закрыты границы Олимпийские игры в Антверпене 8 миллионов золотых рублей привезли из России Россия распустила Эстонскую стрелковую дивизию 21 декабря вступила в силу первая Конституция Эстонии