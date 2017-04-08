Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1927 и 1928. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1927
- Открыт художественный музей в Кадриорге
- Крупная контрабанда спирта
- Протокол о границе с Латвией
- С помощью Лиги наций Эстония получила субсидии, чтобы провести денежную реформу – с марки на крону
- Разрешили первомайское шествие
- Первое богослужение на эстонском языке в Домском соборе 3 мая
- Памятник ученикам и учителям, погибшим в Освободительной войне
1928
- Крона: 0.4 г золота
- 19 февраля – первая выставка радио
- Выставка автомобилей (апрель)
- Шведская спичечная монополия
- 9-й Певческий праздник
- 10-летие Эстонской Республики
- Подарена Швецией к 10-летию ЭР копия памятника Густаву-Адольфу II (установлена в Тарту 27 июня)
- 40-летие таллиннского трамвая
- Эвальд Аав написал оперу "Vikerlased"
- Аугуст Гайлит "Тоомас Ниппернаади"
- Яан Яго
- В день открытия моста Кяревере в Тарту мост рухнул
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
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