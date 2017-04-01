Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1925 и 1926. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1925
- Эмиграция в Бразилию
- Закон о культурной автономии национальных меньшинств
- Пополнение Кайтселийта
- Реформы
- Банкротство Харьюского банка
- Кредиты крестьянам
- Открыта полицейская школа
- Премьер министром становиться Яан Теэмант
1926
- 5 новых городов
- Варгямяэ
- "Электрическое" голосование в Парламенте
- Аварии с самолетами
- Компенсации за отчужденные земли помещикам
- Рост национализма
- Реформа закона о семье
- Политический скандал (шпионский) – Аадо Бирк
- Первый бал журналистов
- Открывается кинотеатр "Глория-Палас"
- Начинают асфальтировать улицы
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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